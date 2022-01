Tør start på næste uge, men så bliver det mere ustadigt

Den nye uge begynder med det samme vejr, der har præget weekenden: En del skyer, men også noget plads til solen.

I en tid, hvor dagslængden tiltager dag for dag, og solen får mere og mere tid på himlen igen, kan man også få lov til at mærke solens stråler i næste uge. Dog ikke alle steder.

Især først på ugen skal man kigge langt efter solen i dele af landet, hvor vejret kommer til at være domineret af lave skyer.

Det gælder dog bare om at væbne sig med tålmodighed, da der sidst på ugen kommer gode solskinschancer til hele landet.



Grå mandag - enkelte byger

Den nye uge lægger ud med en gråvejrsdag, hvor et højtryk over De Britiske Øer sender mange skyer ind over landet.

Enkelte solstrejf hist og her kan ikke udelukkes, men det bliver hovedsageligt en grå fornøjelse.