To ud af tre mener, der bliver set ned på tykke mennesker

Og det kender Maibritt Schmidt også.

- Jeg tror ikke, folk tænker over, at en lille kommentar kan ødelægge en hel uge for mig. Jeg tænker over, hvad har jeg dog gjort og bliver ked af det. Det sætter ar i sjælen, siger hun.

Forskere i vildrede

Mens der er bred videnskabelig konsensus om, at overvægt er en biologisk betinget og ofte en kronisk tilstand, man ikke selv er herre over, er der stadig mangel på viden om årsagerne.

Forskerne er også i vildrede om, hvad man kan gøre ved den fedmeepidemi, der har spredt sig i Danmark og i resten af verden.

I øjeblikket er fedmeoperationer den eneste effektive og varige behandling mod svær overvægt

- For mig at se er det vigtigste, at vi bliver ved med at forske i årsager og behandling, og at vi er ydmyge overfor, at der stadig er meget, vi ikke ved. Forskning i overvægt er stadig en relativ ny disciplin, som først for nylig er begyndt at rykke, siger Thorkild Sørensen.