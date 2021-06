To ud af tre forældre vil lade deres børn blive vaccineret

På et pressemøde sagde styrelsens direktør, Søren Brostrøm, at de har kigget på dokumentationen fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, og er overbeviste.

- Vaccinen er meget sikker og tordnende effektiv til børn over 12 år, sagde han.

Først til september

Planen er, at de 12-15-årige skal vaccineres som gruppe 11 til september, når alle danskere over 16 år er færdigvaccineret.

På det tidspunkt vil der forelægge endnu mere dokumentation for sikkerheden for at vaccinere børn, og det er nødvendigt, fortæller Søren Brostrøm.

- Vi vil gerne have lidt mere data, og det forventer vi at få hen over sommeren, siger Søren Brostrøm.

EMA godkendte 28. maj Pfizer-vaccinen til børn fra 12 år og opefter. Hidtil har vaccinen kun været godkendt til brug fra 16 år og op i EU.

Risikoen skal være tilsvarende lav

Camilla Foged, der er professor ved Københavns Universitet, hvor hun forsker i vaccinedesign og vaccinedistribution, har været med til rådgive Sundhedsstyrelsen om vaccination af børn mellem 12 og 15 år.

Hun har fortalt, at eksperterne har kigget på to faktorer, når det handler om at vaccinere den aldersgruppe: Hvilken gavn det enkelte barn har af vaccinen og den samlede smittekontrol i samfundet - særligt i et efterår, hvor man forventer, at den mere smitsomme deltavariant vil blive den dominerende.