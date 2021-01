To østjyske V-medlemmer stemmer imod rigsretssag mod Inger Støjberg

Af ovenstående er Michael Aastrup Jensen og Britt Bager valgt i Østjyllands storkreds.

På Facebook skriver Michael Aastrup Jensen, at han stemmer imod en rigsret, fordi han ikke er overbevist om, at der er klare og overvældende beviser for, at der er sket noget ulovligt:

- Det er en meget svær beslutning. Måske den sværeste beslutningen siden jeg blev valgt til Folketinget. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vores partiformand Jakob Ellemann har indstillet, at vi, som har anden holdning end flertallet af gruppen, kan blive stillet frit i denne svære sag om en af vores kollegaer, skriver Michael Aastrup Jensen.



Folketingsmedlemmer oplyser videre, at beslutningen er vendt grundigt med baglandet i Randers.

Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) er blandt de resterende 32 folketingsmedlemmer, der stemmer for en rigsretssag mod Inger Støjberg. Han kalder torsdagens gruppemøde for "langt og svært".

- Det har været et følelsesladet gruppemøde, og det har været svært. Det her handler om en kollega, en dygtig kollega, en kær kollega, siger Jakob Ellemann og uddyber:

- Det er voldsomme anklager, der hænger over Inger Støjberg, men også over Venstre. De anklager kommer fra Instrukskommissionen og Folketingets advokater. Jeg havde ønsket, at de kunne gå væk på anden vis end en rigsretssag. Men det kan de ikke. Derfor støtter Venstre en rigsret, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Bred opbakning til rigsretssag i Folketinget

Med Venstres afgørelse tegner der sig et bredt flertal i Folketinget for en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Det sker, efter at Socialdemokratiet torsdag formiddag har valgt at støtte et retsligt forløb mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister.

En lang række af Folketingets partier har tidligere givet udtryk for, at de støtter en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Det drejer sig både om Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har derimod valgt ikke at støtte en rigsretssag mod Inger Støjberg. Løsgænger Lars Løkke Rasmussen vil heller ikke stemme for.

En rigsretssag er et yderst sjældent skridt fra Folketingets side, og sagen mod Inger Støjberg bliver den første i dette årtusinde og kun den sjette i danmarkshistorien.

Den seneste rigsretssag var Tamilsagen, der blev indledt i 1993 og som endte med at give den konservative minister Erik Ninn-Hansen fire måneders betinget fængsel i 1995.

Ulovlig instruks

Sagen mod Inger Støjberg tager udgangspunkt i 8. februar 2016, hvor Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister udsendte en pressemeddelelse, hvori hun slog fast, at alle asylpar, hvoraf den ene part var mindreårig, fremover ville blive skilt ad.

Den praksis har sidenhen vist sig at være ulovlig.