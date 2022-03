To år efter første nedlukning: Sådan har pandemien formet os

- Det var et overraskende fund. Men det giver mening, for mange følte sig udsatte, og tiltagene gav os en følelse af, at vi tog hånd om pandemien, siger Michael Bang Petersen.

Uanset hvilken krise, vi befinder os i, er det værdifuldt at have følelsen af kontrol og klarhed, mener han.

- At sætte rammer og give instruktioner behøver ikke skabe panik. I et vist omfang er det faktisk en måde at sikre roen og håbet på, siger Michael Bang Peteren.

Nedlukningerne gav ifølge forskningslederen både klare rammer for, hvad myndighederne gjorde for at bremse pandemien, men også hvad vi selv kunne gøre.

Det sidste har vi været overraskende effektive til.