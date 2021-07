Tirsdag rammer nyt uvejr

Regnen har silet ned mange steder mandag, og tirsdag fortsætter det i samme rille. Særligt Nordjylland og Sjælland kan ende med at få en ordentlig skylle.



Mandag har der været skybrud mindst syv steder i landet, og der har næsten været dobbelt skybrud i Billund med 29,4 millimeter på 30 minutter.

Til gengæld undgik København de værste af de byger, som ellers en overgang så ud til at have kurs ind over byen.

Sommervejr nogle steder

Tirsdag starter ret skyet, men der vil være huller med sol i det østlige Danmark.

Mod vest begynder det med stedvis regn allerede om formiddagen.