Tirsdag kan igen byde på byger med hagl og torden

Med rolige vindforhold nær jordoverfladen og opvinde under skyerne kan det heller ikke udelukkes, at der kan ses enkelte skypumper rundt omkring i landet. Mandag blev der set en skypumpe over Nordsjælland.

Temperaturerne vil tirsdag nå op mellem 11 og 16 grader - varmest i den østlige del af landet. Hvis solen får lov til at skinne i længere tid, kan temperaturen lokalt nå 17 grader.