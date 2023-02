Tidligere restaurantchef er træt af nærige studerende: - De tror, at caféerne er en læsesal

Rasmus Andersen ved godt, at han risikerer at blive upopulær ved at sige det. Men i hans 12 år i restaurationsbranchen er der særligt én kundegruppe, som gang på gang har irriteret ham. Nemlig de studerende. - De studerende tror, at de små caféer og kaffebarer er en læsesal, hvor man kan sidde ved et bord i flere timer med en enkelt filterkaffe, siger Rasmus Andersen, der er tidligere ansat på caféen BIKS i Aarhus. Han forstår godt, at de studerende synes, det er hyggeligt at studere på en café. Men så må de også købe noget mere, siger han. - Vi er der jo for at tjene penge, og ofte er det nogle steder, der er afhængige af at have en udskiftning, for at det hele kan løbe rundt, siger Rasmus Andersen til TV 2. Han har tidligere fortalt om sine erfaringer med de studerende på caféerne i 24syv-programmet 'Når den sidste gæst er gået'. Han udtaler sig nu, om sine generelle erfaringer med studerende, efter at have været ansat flere forskellige steder i restaurationsbranchen.

Slukkede for internettet At mange studerende foretrækker at sidde på caféer og studere, mærker de også hos kæden Espresso House. Det er særligt på deres kaffebarer, som er tæt på skoler og universiteter, og i de perioder, hvor der skrives større opgaver på skolerne. - Nogle steder er det et problem, at der sidder otte mand i to sofagrupper og kun har drukket gratis vand fra vandhanen i caféen. Det er ikke rentabelt for os, siger Sabrina Jæger, administrerende direktør i kaffebarkæden. Hun fortæller, at de generelt, synes det er fint, at folk bliver siddende på kaffebarerne, men at de i disse tilfælde gør folk opmærksomme på, at de skal købe noget for at være der. Rasmus Andersen har blandt andet oplevet, at store grupper af studerende har spurgt, om de otte mennesker kunne dele en kande te beregnet til to personer.

Ofte oplevede han også, at han skulle diskutere med dem, om de kunne sidde der uden at købe noget. I eksamensperioder var det så slemt, at han valgte at slukke for internettet på caféen.

quote Jeg sætter mig jo heller ikke i deres læsesal eller går til deres fredagsbar for at få billige øl. Rasmus Andersen

Er det ikke lidt småligt, at de studerende ikke må sidde der? - Jeg kan da sagtens følge, at de studerende kan føle sig truffet, fordi de i forvejen ikke har lige så mange midler, som en fuldtidsansat har. Men jeg sætter mig jo heller ikke i deres læsesal eller går til deres fredagsbar for at få billige øl. De studerende har muligheder for at mødes på uddannelsesstederne i store grupper i stedet for på restauranterne, som er afhængige af at tjene penge, siger han. Hvis de tit sidder der i dagtimerne, hvor der ikke er så mange kunder, gør det vel ikke noget, at de sidder der? - I eksamensperioderne sidder de der hele dagen, også om aftenen. De steder, jeg har arbejdet, har der været travlt, og de har optaget en plads for nogle andre. Rasmus Andersen fremlægger et regnestykke, han har lavet. På caféen, han tidligere arbejdede på, skulle hver gæst per stol minimum købe for 250 kroner, for at de faste omkostninger var betalt. - Så når en studerende insisterer på at sidde der i fire timer og lægge 20 kroner, så er vi jo afhængige af, at næste bord bruger endnu flere penge, forklarer han.

Barbara Rossi, Morten Hornum og Eline Nesje fortæller, at de alle tager hensyn til, hvorvidt der er travlt på caféen. Foto: TV 2

Ville ikke sidde der uden at købe Men hvad siger de studerende selv? Da TV 2 tog forbi et par caféer på Vesterbro i København tirsdag formiddag, var der også mange studerende at finde. Ingen af stederne var dog så proppet, at de på det tidspunkt ville blokere for andre potentielle gæster. Et af stederne var caféen Bang & Jensen, hvor en studiegruppe på tre havde mødtes. - Jeg har faktisk ikke selv købt noget, men det er, fordi de andre har bestilt noget. Men hvis jeg var alene, ville jeg aldrig have samvittighed til bare at sætte mig, siger Barbara Rossi på 26 år. Hun kan sagtens forstå, hvis restaurationerne ikke altid er glade for de studerende. Hun har selv været tjener og tænker derfor ofte over, at hun ikke vil sidde der for længe uden at lægge flere penge, fortæller hun. - Hvis jeg nu sidder der fem timer og køber en enkelt kop kaffe, så synes jeg, det er ærgerligt at tage pladsen fra nogen, der måske vil ind og spise en frokost, siger Barbara Rossi, der læser fotografisk kommunikation på DMJX. Eline Nesje på 23 år er enig i, at der er hensyn at tage til restaurationen. Men hun mener også, at de fleste ville kunne forstå, hvis de blev bedt om at rykke sig eller at købe noget mere. - Hvis der havde været virkelig travlt, og jeg sad alene, så havde jeg nok tænkt, at når jeg havde drukket min kaffe, så ville jeg pakke sammen, siger hun, der også læser fotografisk kommunikation på DMJX.

Victoria Eline fortæller, at hun som oftest køber noget på caféerne, hun studerer alene på, fordi det er "en del af pakken" og en måde at forkæle sig selv på. Foto: TV 2

Koordinerer, hvem der skal købe noget På caféen Naboløs længere nede ad gaden sidder 21-årige Victoria Eline og får sig en kop kaffe og noget morgenmad. Hun fortæller, at hun ofte tænker over, at de optager meget plads, når hun og hendes medstuderende mødes i store grupper. - Vi fylder meget, og hvis ikke alle har lyst til noget, så kan vi nærmest koordinere, hvem der tager en for holdet og køber noget, så man føler, man har lov at være på caféen, fortæller Victoria Eline, der læser på HF. Hun forklarer, at de af samme grund også ofte mødes på biblioteket for ikke at skulle tænke over, at de skal købe noget for at kunne sidde der. - Ofte køber vi kun en kop kaffe, så jeg forstår godt, at det kan være irriterende. Men vi er vel lige så berettigede til at være her som alle andre, siger Victoria Elina og tilføjer, at hun ikke ville stoppe med at sidde på caféerne. Et par borde længere væk har caféen stillet skilte op, der viser, at pladserne er forbeholdt større grupper og folk, der sidder der i længere tid. Det mener hun er helt fair.

Camilla Christiansen og Delta Nymark arbejder begge på en café, og de har selv oplevet, at nogle har siddet der meget længe uden at købe noget. Foto: TV 2