Tidligere orkan kommer med sne til Danmark

Dermed er der flere, der formentlig kan gå på vinterferie med lidt sne udenfor. Det er dog ikke noget, der vil ligge særligt længe. Allerede i weekenden bliver det nemlig igen mildere og ustadigt.

Sådan rammer sne Danmark

Allerede torsdag morgen er der mulighed for, at enkelte byger kan have et hvidt islæt over sig. Størst chance for vinterlige byger er der i Nordjylland.

Ellers er det først fra torsdag sent aften, at chancen for hvidt nedbør stiger. Det er nemlig her, at lavtrykket går i land.

I første omgang vil nedbøren primært falde som regn eller slud, men i takt med at lavtrykket bevæger sig henover Danmark, vil meget af nedbøren efterhånden gå over i sne.