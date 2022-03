Tidligere Horsens-spiller bliver første dansker i NBA

- Det er helt fuldstændig fantastisk på alle mulige måder - først og fremmest for ’Iffe’, men også for dansk basketball som helhed, at vi har et talent, der er udviklet i Danmark, opfostret i den danske basketball-kultur, og som tager det hele vejen til øverste hylde, siger Jens Laulund og tilføjer:

- De er sikre på at komme i slutspillet og er også favoritter til at gå rigtig langt. Det er ikke et hold, der spiller ligegyldige kampe. Det er ikke et hold, der er tjekket ud. Det er ikke et hold, hvor der er dårlig stemning. De har et drive for at vinde, som også ligner et hold, der godt kan lide at spille med hinanden.

Eksperten mener, at hvis man skal til NBA midt i sæsonen, er det et fantastisk sted at komme, fordi der er den rigtige atmosfære lige nu.

- Suns er meget tynde på guard-positionen. De har ikke mange spillere der, så der er mange minutter at hente lige nu.

Phoenix Suns spiller næste NBA-kamp natten til mandag, hvor de møder Los Angeles Lakers.