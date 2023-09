Tidligere drabschef om muligt dobbeltmord: - En højst usædvanlig sag

- Det er meget, meget specielt, at der på samme adresse afgår to unge kvinder ved døden med seks ugers mellemrum.

Ifølge sigtelsen er begge kvinder formentlig døde af forgiftning. Østjyllands Politi har oplyst, at man formoder, forgiftningen er sket med piller eller stoffer, men at man afventer undersøgelser.



Forgiftning som dødsårsag spænder ifølge Jens Møller Jensen bredt. Det kan være alt fra indtag af receptpligtig medicin, giftige svampe eller andre fødevarer til overdosis af euforiserende stoffer eller drugging.



Kan have indtaget gift frivilligt

Jens Møller Jensen udtaler sig ikke om den konkrete sag, men han påpeger, at det kan være svært i sager om forgiftning at fastslå, om den afdøde har indtaget giften af egen fri vilje.

- Man kan have indtaget - hvad end det er - sammen, man kan have indtaget det selv, eller man kan have indtaget det uden vidende, som man ser ved drugging. Det kan være svært at fastslå, og man vil ofte se på andre beviser, der måtte indikere, om der er tale om drab, siger Jens Møller Jensen til TV 2.

Det kan være gerningsstedsundersøgelser, retsmedicinske undersøgelser, den sigtede gerningsmands computer, telefon og anden kommunikation.

Den 24-årige mand, som politiet mener står bag drabene, blev efter et flere timer langt grundlovsforhør varetægtsfængslet i fire uger. Han nægter sig skyldig og kærede via sin forsvarer fængslingen til landsretten.