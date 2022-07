Tid til sommerhygge i sofaen: Grå og våd dag i vente

For selvom en front bevæger sig ind over landet fra vest og giver udbredt regn søndag aften, kan man også få solen at se – især hvis man bor i den østlige halvdel af landet.

Overskyet – men bedre udsigter mod øst

Dagen begynder med skyer over særligt den vestlige halvdel af landet.

Mod øst vil der dog være sporadiske huller i skydækket, og på Bornholm kan man nyde skyfrit vejr hele formiddagen.