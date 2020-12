Tal fra SSI viser høj smitte i restaurationsbranchen

Tallene har flere usikkerheder

Der er imidlertid flere forbehold i Statens Serum Instituts opgørelse.

For det første viser tallene andelen af ansatte i branchen, der er blevet smittet, og dermed kan man ikke se, hvor udsatte gæsterne i restaurationsbranchen har været.

For det andet skal man også have in mente, at det især er unge mennesker, der lige nu driver smitten, og over 60 procent af de ansatte i branchen er under 29 år.

Adspurgt, om ikke der er for høj usikkerhed i tallene til at konkludere, at der er udbredt smitte på caféer, barer og restauranter, svarer Hans Jørn Kolmos, at det sammenlignes på tværs af erhverv.

- Man kan ikke sige, hvor stor risikoen for smitte er, men man kan sige, at den er større i restaurationsbranchen end i andre erhverv.