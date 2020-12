Tæt på storm - Danmark ramt af kraftigste blæsevejr i ni måneder

Da vinden blæser fra syd, kommer vinden på tværs ved flere af de store broer, hvilket har medført, at kørsel med vindfølsomme køretøjer frarådes ved både Storebælts-, Lillebælts- og Øresundsbroen.

Derudover er flere færgeafgange aflyst på grund af kraftig blæst og store bølger.

Østjyllands Politi: Pas på jer selv og hinanden

Søndagens kraftige blæsevejr har også gjort, at Østjyllands Politi har måtte rykke ud til Aarhus Ø, hvor et havebord var ved at flyve ud fra 9. sal på grund af blæsten.

Det oplyser de på Twitter, hvor de også kommer med en opfordring til østjyderne.

- Husk at få fastgjort/fjernet jeres løse genstande omkring huset og på altaner. Vi har netop været på Aarhus Ø for at forhindre et havebord i at flyve ud fra 9. sal. Pas på jer selv og hinanden, står der i opslaget.