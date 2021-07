Sygeplejerskerne udvider deres strejke - igen

- Arbejdsgiverne og politikerne har siddet på hænderne indtil nu, og derfor må vi øge presset. Det er jo vores mål at motivere arbejdsgiverne til at komme til forhandlingsbordet (...) og at få politikerne på Christiansborg til at levere de nødvendige rammer, udtaler formanden for DSR, Grete Christensen, i meddelelsen.

I mandags varslede DSR at 702 sygeplejersker per 10. august skulle slutte sig til de cirka 5000 sygeplejersker, der har været udtaget til strejke siden 19. juni. DSR har tidligere

Nøje udvalgt

Selvom 225 sygeplejersker kun er en forholdsvis lille andel af de DSR-medlemmer, der kunne blive udtaget til strejke, er de nøje udvalgt, oplyser DSR.

I Region Nordjylland vil det eksempelvis lukke for nærmest al planlagt kirurgi. I Region Midtjylland er det blandt andet det frie sygehusvalg, der ventes at blive påvirket af det nye strejkevarsel.

Det vil især gå ud over patienterne på hospitalerne, skriver DSR i deres pressemeddelelse.