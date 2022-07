Sydvesteuropas intense varme er på vej – sådan rammer den dag for dag

I mere end en uge har man haft ekstrem varme i Sydvesteuropa, og nu begynder varmen at indfinde sig i vores del af Europa.

Storbritannien, Holland og Belgien kan opleve hidtil usete temperaturer, hvor især Storbritanniens varmerekord står for skud med risiko for over 40 grader og en rekord på 38,7 grader.

Herhjemme får vi det også varmt, men det bliver næppe så varmt, at vores eksisterende varmerekord på 36,4 grader er i fare for at blive slået. Vi kan dog godt forvente decideret tropevarme, hvor temperaturen når 30 grader.