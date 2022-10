Svært hjerneskadet kvinde holdt i live i 20 år – datter kalder det uværdigt og spild af ressourcer

For 24 år siden skrev Inge-Marie Andersen sin sidste vilje, og både Trine Andersen og hendes to søskende håber, at de snart får lov at tage den i brug. For dem handler det om retten til et værdigt liv.

- Nu har min mor levet 20 år på den her måde. Det er så grotesk, og jeg synes, at det der så synd for min mor, siger Trine Andersen.

Familien har tidligere over for lægerne givet udtryk for, at de ikke ønskede livsforlængende foranstaltninger for moren, men efter at Inge-Marie Andersen senest blev lagt i respirator, gik det op for dem, at det tilsagn kun gjaldt for hjertestop.

De har nu fået tilføjet i morens journal, at hun ikke skal genoplives eller lægges i respirator igen, hvis hun får et nyt anfald.