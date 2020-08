Supermarkedskæde sælger mundbind til børn fra på tirsdag

Siden regeringen indførte krav om obligatorisk mundbind i kollektiv trafik, har dagligvarebutikkerne haft travlt med at skaffe mundbind hjem til alle.

Hos supermarkedskæden Dragofa har man oplevet en meget stor efterspørgsel – også efter særlige mundbind til børn.

Derfor begynder kæden fra på tirsdag at sælge mundbind designet til børn i sine købmandskæder, Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb.

- Vi ved, det er svært for børn at få mundbind, der sidder ordentligt, og derfor har vi brugt mange kræfter på at få mundbind hjem, som også passer til dem, siger kategoridirektør i Dagrofa, Michael Christensen i en pressemeddelelse.

Ikke et krav til børn under 12

De særlige mundbind til børn er CE-mærkede og godkendte medicinske mundbind af typen I, oplyser Dragofa.

Kravet om mundbind i kollektiv trafik trådte officielt i kraft i dag, lørdag, og gælder i hele landet på alle tidspunkter.

Børn under 12 år behøver dog ikke at bære mundbind efter de nye regler.

undbind, der er særligt designet til børn, er heller ikke en del af Sundhedsstyrelsen anbefalinger.

- Hvis barnet er stort nok til, at et mundbind i standardstørrelse kan sidde rimeligt tæt til ansigtet, og barnet er stort nok til selv at kunne lære at tage mundbindet af eller på, så kan barnet bruge mundbind. Men mindre børn under skolealderen skal ikke bruge mundbind, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i en video på styrelsens hjemmeside.

En efterspurgt vare

Hos Dragofa mener man dog, at regeringens nye krav om mundbind har skabt et behov for særlige mundbind til børn.

- Den særlige type mundbind til børn er blevet en efterspurgt vare, efter at regeringen annoncerede, at alle, herunder også børn i alderen 12 år og opefter, skal bære mundbind i den kollektive trafik, står der i pressemeddelelsen.

Coop, der står bag Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma og Fakta, arbejder også på at skaffe mundbind hjem til børn. Det har kæden tidligere oplyst til Ekstra Bladet.