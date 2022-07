Supermarkeds-chef med opløftende forudsigelse

Heller ikke Tom Bundgaard forventer store prisfald i forbrugerpriserne den nærmeste fremtid.

- Forbrugerpriserne vil ændre sig, men det vil kun være med små procenter ad gangen. Så det er ikke sådan, at du i morgen kan gå ud og pludselig købe en hel masse mere. Men om to år vil forbrugeren mærke, at priserne er tilbage på et normalt niveau, forklarer han.

Højeste inflation i 40 år

I juni steg inflationen til det højeste i knap 40 år, pustet op af energi- og fødevarepriserne.

Således steg priserne med 8,2 procent - en væsentlig forskel fra de 2 procent, som Nationalbanken normalt sigter efter på et år.

Den høje inflation betyder ifølge en prognose fra Arbejdernes Landsbank, at en almindelig børnefamilie skal have op mod 3.000 kroner ekstra op af lommen hver eneste måned sammenlignet med sidste år for at købe de samme varer.