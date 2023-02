Supermarkeder melder om mangel på grøntsager

Det er ifølge Jonas Schrøder også svært at få fat i større mængder af salater, blomkål og spidskål. Han siger, at hylderne ikke står helt tomme, men at der er færre varer, og at der bliver hurtigere udsolgt.

Hos Rema 1000 gælder det, at tomater, agurker, peberfrugter, auberginer og diverse bær er sværere at få fat på end ellers.

Hos Coop er der også udfordringer med flere grøntsager, fortæller kommunikations- og analysechef Lars Aarup. Her gælder det særligt peberfrugter, økologiske agurker, broccoli, courgetter og auberginer.

- Der er nogle, der kommer i en lidt mindre udgave, og der er også nogle, der bliver presset en smule op på prisen, siger han.

Ukendt tidshorisont

Lars Aarup fortæller videre, at det er svært at sige, hvornår forsyningen er tilbage på normalt niveau.

- Det har til dels noget at gøre med vejrguderne. Men vi tror, at det vil løsne op i løbet af nogle uger for de fleste varer, siger kommunikationschefen.

Lignende melding kommer fra Rema 1000, hvis danske hovedsæde ligger i Horsens. Her lyder opfordringen, at man forsøger at købe varer, der er i sæson for årstiden.

- Det er rodfrugter, kartofler og porrer. Typiske vintervarer, siger Jonas Schrøder.

Salling Group oplyser i en mail til TV 2, at dagligvarekæden, der blandt andet dækker over Netto, Føtex og Bilka, ikke har begrænsninger på frugt og grønt på baggrund af vejrforholdene i Sydeuropa og Nordafrika.