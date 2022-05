Supermarkeder indfører prisloft på dagligvarer

Om få uger indfører Salling Group prisloft på mindst 100 basale daglig- og fødevarer i Netto og 200 varer i Bilka og Føtex.



Dermed vil priserne på basisvarer som nogle typer havregryn, mælk og kød ikke stige fra 1. juni og 150 dage frem – ligegyldigt hvor meget inflationen ellers måtte stige.

- Prisloftet er en garanti for, at kunderne kan navigere helt frem til slutningen af oktober. For der er så mange priser, der er gået op på grund af inflationen, siger Per Bank, der er administrerende direktør i Salling Group til TV 2.