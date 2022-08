Sundhedsstyrelsen indkalder eksperter igen efter kritik af PFAS-anbefalinger

Muligheden for, at de kvinder, der har været udsat for PFAS i et eller andet omfang, får tilbudt en blodprøve, bliver også luftet. Er det for dig at se den rigtige måde at gribe det an på?

- Vi havde det oppe at vende i ekspertgruppen. Vurderingen var dengang, at vi var vant til at lave de her eksponeringsvurderinger i arbejds- og miljømedicinske afdelinger. Derfor var vurderingen, at det ikke var nødvendigt. Men om vi skal tage en blodprøve og så tage den tid, det tager, vil jeg nu drøfte med ekspertgruppen - jeg vil ikke sidde her og nu og sige, det er en god idé.

Niels Sandø Pedersen vil ikke garantere, at anbefalingerne nu bliver ændret.

Ser du for dig, at de her anbefalinger er skrevet om før nytår, så det er måske er lidt tydeligere for kvinder, at der er en risiko forbundet med at blive gravid og amme?

- Det vil vi tage en snak med ekspertgruppen om, siger Niels Sandø Pedersen.