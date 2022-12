Sundhedsstyrelsen dropper corona-retningslinjer

Man skal ikke længere i selvisolation, hvis man er konstateret smittet med coronavirus. Samtidig skal man ikke længere testes for corona, hvis man bliver akut indlagt.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse og bekræfter over for TV 2.

- Vi kan nu tage endnu nogle skridt mod mere normale tilstande i forhold til at håndtere covid-19 i både samfund og sundhedsvæsen. Der er ikke længere behov for meget specifikke retningslinjer for covid-19 i forhold til andre sygdomme, står der i meddelelsen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden kun, at man testes for corona, hvis man har symptomer, er i en risikogruppe og testen er relevant for behandling.

Bliv hjemme ved sygdom

Selvom der ikke længere er specifikke retningslinjer for corona, understreger Sundhedsstyrelsen, at man skal skal blive hjemme, hvis man er syg.



Det gælder uagtet om man er smittet med corona, har influenza eller noget tredje.

- Det er vigtigt, at vi husker hinanden på at forebygge smitte med alle former for luftvejsinfektioner, står der i pressemeddelelsen.

Retningslinjer i tre år

Nyheden fra SSI markerer enden på næsten tre år med retningslinjer omkring selvisolation ved coronasmitte.

Den første dansker blev konstateret smittet i februar 2020.

Siden fulgte flere år med nedlukninger, mundbind, isolation og test.