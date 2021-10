Styrelse og Heunicke er uenige om tredje stik

Hun undrer sig over udmeldingen fra Magnus Heunicke og kalder den "uklar kommunikation".

- Jeg forstår ikke, hvorfor Magnus Heunicke sagde det. For som det ser ud lige nu, er der ikke noget, der tyder på, at den brede befolkning har behov for et tredje stik, siger hun.

Hun mener, at det kræver mere information om blandt andet gennembrudsinfektioner blandt vaccinerede og antistofniveauet, før myndigheder og ministre melder ud, at den brede danske befolkning skal rulle ærmerne op til endnu et stik.

- Jeg er helt enig med ordlyden i notatet fra Sundhedsstyrelsen. Der er ikke nogen tvivl om, at vi alle skal have et tredje stik, men det skal gøres på det rigtige tidspunkt – og lige nu ved vi ganske lidt om, hvornår den optimale timing er, siger hun.