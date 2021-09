Styrelse: Hold børn hjemme ved tegn på sygdom

Sundhedsstyrelsen har for nylig lanceret kampagnen ’Ren Rutine’ for at få danskerne til at holde fast i de gode hygiejnerutiner, som coronakrisen i vid udstrækning har bidraget til.

Udfordrer forældre

En ny undersøgelse fra styrelsen viser også, at vi er blevet bedre til at holde god hygiejne, men alligevel er det kun 22 procent af forældrene, der oftere vælger at holde deres barn hjemme fra institutionen ved sygdomssymptomer.