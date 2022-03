Styrelse ændrer anbefalinger for alkoholindtag

Camilla Noelle Rathcke, formand i Lægeforeningen, glæder sig over, at de nye anbefalinger helt fraråder børn og unge under 18 år at drikke alkohol.

- Sundhedsstyrelsen fraråder nu helt, at børn og unge under 18 år drikker alkohol. Der kan derfor ikke længere være tvivl om, at en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol skal være en del af den kommende forebyggelsesplan for børn og unges alkoholforbrug, siger hun i et skriftligt svar til TV 2.

Model kan minimere risikoen

Baggrunden for 10-4-modellen er, at det i udgangspunktet udgør en helbredsrisiko at drikke alkohol, men med 10-4 kan man ifølge styrelsen mindske den risiko:

- Der vil altid være en risiko forbundet med indtag af alkohol. Man kan dog minimere – men altså ikke helt fjerne – sin risiko ved at drikke maksimalt ti genstande henover en uge. Ens drikkemønster har også stor betydning. Derfor anbefaler vi, at man højst drikker fire genstande på samme dag, udtaler Niels Sandø.