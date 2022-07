Studerende kalder ministers kommentar "pinlig"

Jesper Petersen kalder det "et vilkår", at forhandlinger om løn foregår uden for det ministerium, han sidder i. Og han holder fast i, at unge uddannelsessøgende ser forskelligt på akademiske og velfærdsuddannelser, selv om Charlotte Gøtstad Sørensen kalder det for en "fejlopfattelse" og "total virkelighedssfjernt".

- De pointer, hun har, hører også med til billedet. Men jeg synes, at vi ser en tendens til, at man ser på uddannelser på en måde, hvor jo mere akademiske de er, jo finere er de. Det er jeg uenig i, det håber jeg også står klart, at det er vigtige fag, siger Jesper Petersen.

Den gode historie bliver glemt

Et andet sted, man optager markant færre studerende i år end de seneste år, er på landets læreruddannelser. Her er optaget faldet med 11 procent siden 2019, og det kalder Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, for "et kæmpe problem".

- Det betyder, at kvaliteten af undervisningen, og det, vores børn lærer i fremtiden, bliver dårligere, siger han til TV 2.