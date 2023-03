Stort snevejr kan ramme Østjylland

Foråret er kommet bragende fra start med masser af sol, rolige vindforhold og lune eftermiddage. Det bliver der dog sat en stopper for i weekenden, når koldere luft giver mere vinterlige fornemmelser over Danmark. Vinterfornemmelsen stiger yderligere, når vi kigger ind i næste uge. Her er der nemlig potentiale for, at et større snevejr kan ramme landet i starten af ugen.

Hele vejrudviklingen er stadig forbundet med stor usikkerhed, men flere prognoser indikerer, at en stor del af landet kan blive dækket af sne. Lavtryk dannes natten til mandag Det lavtryk, der potentielt kan give os snevejr, er faktisk slet ikke blevet dannet endnu. Her skal vi rette øjnene mod den nordlige del af Nordsøen, hvor der dannes et lavtryk natten til mandag.

Lavtrykket dannes først natten til mandag i den nordlige del af Nordsøen. Foto: TV 2 Vejret

I løbet af mandagen bevæger lavtrykket sig ned igennem Nordsøen, og det uddybes på sin vej mod Danmark. Dermed udvikles det og giver efterhånden nedbør i et større område. Lavtrykket forventes i skrivende stund at gå i land mandag aften med sne til den vestlige del af landet.

Lavtrykket forventes at gå i landet mandag aften med udbredt sne. Foto: TV 2 Vejret

Fortsat stor usikkerhed Som prognoserne ser ud lige nu, så rammer snevejret altså mandag aften og bevæger sig i løbet af tirsdag på tværs af landet. Store dele af landet kan formentlig se frem til sne, men over de sydlige landsdele kan det ende med at gå over i regn eller slud.

I skrivende stund peger prognoserne på, at lavtrykket befinder sig over den sydlige del af landet og giver sne mod nord og nok fortrinsvis regn eller slud over de sydligste egne. Foto: TV 2 Vejret

Derudover er der stadig en stor usikkerhed i forhold til, hvilken bane lavtrykket tager. Det kan have stor indflydelse på, hvilke dele af landet der får sne. Kortet herunder viser, hvilke potentielle baner lavtrykket kan ende med at tage. Lige nu spår prognoserne, at det er bane nummer to. Men hvis lavtrykket tager bane nummer tre, er der udsigt til, at Nordjylland går helt fri for sne. Omvendt – hvis lavtrykket tager bane nummer et – er det primært de nordlige landsdele, som får sne.

Lavtryksbanen er afgørende for, hvilket landsdele der kan få sne. I skrivende stund er det bane nummer to, som prognoserne forventer. Foto: TV 2 Vejret