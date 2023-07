Stort flertal tænder skærmen inden sengetid – men det er en dårlig idé

Skal du lige tjekke Facebook eller mails, inden du lukker øjnene om aftenen? Så er du langtfra alene. Fire ud af fem voksne bruger nemlig skærmtid på deres tablet eller mobiltelefon i den sidste time, inden de skal sove. Det viser en måling, som Megafon har foretaget for TV 2 og Politiken blandt 1005 voksne danskere. Her svarer kun 14 procent, at de sjældent bruger skærmen, mens blot fem procent svarer, at de aldrig bruger skærmen lige inden sengetid.

quote Man forstyrrer sin døgnrytme ved at lyse sig selv i ansigtet Birgitte Rahbek Kornum, søvnforsker

Det overrasker ikke Birgitte Rahbek Kornum, der forsker i søvn og søvnsygdomme på Københavns Universitet. Men det kan betale sig at lade være. - Vi ved, at skærme kan have en meget negativ indvirkning på ens søvn. Man forstyrrer sin døgnrytme ved at lyse sig selv i ansigtet, for så snydes hjernen til at tro, at det er dag og ikke nat, siger Birgitte Rahbek Kornum til TV 2. Designet til at stimulere ens følelser Men det er ikke alene det blå lys fra mobiltelefonen, som kan være problematisk. Bruger man eksempelvis den sidste time på at scrolle gennem ens sociale feed, vil det typisk stjæle tid fra søvnen, sætte hjernen på overarbejde og få en til at sove dårligere, siger forskeren. - Hvis det er indhold, der virker stimulerende på hjernen, kan det virkelig holde en vågen. Især hvis det er noget, der stimulerer ens følelser eller virker overraskende – alt det, som sociale medier er totalt designet til at gøre, siger Birgitte Rahbek Kornum.

Om undersøgelsen Målingen er foretaget af Megafon for TV 2 og Politiken. Undersøgelsen er gennemført 20.-21. juni 2023 som en web-måling. Målgruppen er danskere i alderen 18 år og derover. 1.005 respondenter har medvirket i undersøgelsen.

Birgitte Rahbek Kornum fremhæver dog, at al skærmtid ikke behøver at være skidt. Det kan således være fint, hvis man bruger telefonen til beroligende musik eller mindfulness, ligesom hun mener, at det ikke er lige så slemt at se en film før sengetid, som det er at være på sociale medier. - Hvis man kan fjerne de elementer, der kvikker hjernen op eller overrasker, er det bedre, men det kan være en glidende overgang til at bruge telefonen mere, siger hun. Tjekker telefonen om natten Danskerne er ikke kun tilbøjelige til at tjekke telefonen, inden de falder i søvn. 11 procent af respondenterne svarer, at de også kan finde på at gribe ud efter telefonen, hvis de vågner om natten. Og det er sikkert, at det vil være meget forstyrrende for ens søvn, lyder det fra Birgitte Rahbek Kornum. - Det er en virkelig skidt idé, for så bliver du virkelig frisket op og kommer til at være vågen for længe. Når man allerede har sovet lidt, er det endnu sværere at falde i søvn, og når du så fodrer dig med stimuli, bliver det endnu vanskeligere. Søvnforskeren understreger, at søvn er utrolig afgørende for vores generelle sundhed, men også for koncentrationsevnen i løbet af dagen. - Hvis man ikke får sovet nok timer i døgnet, får hjernen ikke den hvile, den har brug for. Man får sværere ved at holde fokus, løse svære opgaver og lige så snart, der kommer krav til hjernen ud over det sædvanlige, bliver det svært, siger Birgitte Rahbek Kornum. Bør reguleres mere Det overrasker heller ikke speciallæge og forfatter Imran Rashid, at mobiltelefonen i høj grad er til stede i danskernes soveværelse inden sengetid.

quote Det er blevet en følelsesmæssig stimulans, du ikke kan slippe igen Imran Rashid, speciallæge og forfatter