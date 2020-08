Stort flertal mener, der bliver slækket

Ny spørgeundersøgelse peger på adfærdsændring hos danskerne, men virkeligheden er måske en anden, siger ekspert.

Danskerne er blevet for uforsigtige, for nærgående og for lemfældige, når det handler om at håndtere corona-anbefalinger.

Det er konklusionen i en Megafon-undersøgelse, TV 2 har foretaget blandt 1.164 respondenter.

Undersøgelsen viser blandt andet, at tre ud af fire danskere - eller 77 procent - overvejende er enige eller helt enige i, at dem, de møder, er begyndt at slække på elementer som fysisk afstand, håndhygiejne samt at undgå kram og håndtryk.

Kommer for tæt på

I forhold til den fysiske afstand oplever næsten tre ud af fire danskere - eller 73 procent - ofte, at andre fysisk kommer for tæt på dem i supermarkeder. Herudover oplever halvdelen af danskerne - 48 procent - ofte for tæt afstand på gaden, 32 procent ved sociale arrangementer og 31 procent i offentlig transport.

Men står det så slemt til, og hvorfor er vi i givet fald begyndt at være ligeglade med den coronavirus, der lukkede landet ned i midten af marts, og som har kostet det danske samfund et trecifret milliardbeløb?

Pelle Guldborg Hansen er lektor for kommunikation og humanistisk videnskab ved Roskilde Universitet. Og han ser et mere nuanceret billede tegne sig.

- Danskerne hører lige nu har en historiefortælling om, at vi slækker på adfærden. Men det gør vi ikke nødvendigvis på alle fronter. Men vi taler om det i medierne, og så oplever danskerne, at det er deres virkelighed, selv om den måske er en anden, siger Pelle Guldborg Hansen.

Spritdispenseren står tom

Den seneste tid har stigende smittetal i byer som Aarhus, Ringsted og Silkeborg sat en form for dagsorden på coronafronten. Enkelte skoler og daginstitutioner andre steder i landet har måttet sende elever hjem grundet mindre smitteudbrud.

Samtidig er obligatorisk brug af mundbind i offentlig trafik og udskydelse af planer for genåbningens fase 4 også medvirkende til at tematisere et Danmark, hvor en anden bølge af coronavirus kan være under opblussen.

Derfor sidder mange danskere også med en oplevelse af, at udviklingen lige nu går den forkerte vej.

Ifølge Pelle Guldborg Hansen skyldes det en blanding af flere faktorer.

- Mange af de steder som eksempelvis supermarkeder, hvor man i starten af coronakrisen var utrolig obs på sikkerhed og hygiejne, er man måske ikke lige så flinke til at få fyldt spritdispenseren op eller sørge for afstandsmarkering. Man kan sige, at jo mere vi som samfund åbner op, desto mere bliver hygiejniske tiltag måske nedprioriteret fra dem, som skal styre og facilitere sikkerheden for os, mener lektoren.

Skruer op for blusset

30 procent af danskerne er overvejende eller helt enige i, at de er utrygge ved at gå til private sociale arrangementer.

Det skyldes blandt andet, at mange synes det er svært at undgå kram og håndtryk, når de er til sociale arrangementer.

- Der er områder, hvor vi slækker på adfærden. Men det er en kombination af flere ting, som også giver os indtryk af, at vi ikke passer lige så meget på. Det gode sommervejr har gjort, at vi er mere ude og indgår i sociale sammenhænge sammenlignet med tidligt under coronakrisen. Skoleeleverne er også vendt tilbage fra ferien, og vi er tættere på hinanden i den offentlige trafik. Vi skruer ligesom op for blusset igen i vores tilbagevenden til den normale verden, siger Pelle Guldborg Hansen.

Mere mobilitet er lig større risiko for spredning

Tidligere på måneden reagerede Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut, med bekymring på en blanding af stigende smittetal og ændret adfærd hos danskerne.

Det var på et tidspunkt, hvor særligt Aarhus igen var ramt af smitte. Hvilket fik myndighederne til at reagere med krav om mundbind, opfordring til hjemmearbejde og aflysning af sociale arrangementer for blandt andet gymnasieklasser i Smilets By.

- Vi er mere mobile nu, end da vi lukkede ned. Nu rejser vi jo fra den ene kommune til den anden og tager på arbejde. Derfor er der en større risiko for, at coronavirus spredes. Det er under kontrol, men det skal bringes ned, lød det fra Kåre Mølbak.

Megafon-undersøgelsen fortæller også, at halvdelen af danskerne er bekymrede for at blive smittet med coronavirus. Det er særligt personer på 70 år og derover.

Ifølge Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) går udviklingen den rigtige vej. Også i Aarhus og Silkeborg, hvor smitten har været mere omfattende end den er nu.

- Smittekurverne er først fladet ud og er nu på vej stærkt nedad, sagde Magnus Heunicke på fredagens pressemøde.

Der er 71 nye smittetilfælde det seneste døgn - over 29.000 er blevet testet. Kontakttallet ligger på 1, hvilket betyder, at tallet hverken er på vej op eller ned.