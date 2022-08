Store problemer med Facebook

Oplever du onsdag formiddag, at dit Facebook-feed ser en smule underligt ud, er du ikke den eneste.

På hjemmesiden Down Detector, der sporer problemer fra forskellige hjemmesider ved at indhente beretninger fra brugere, fortæller mange lige nu, hvordan deres feed oversvømmes med tilfældige menneskers opslag på kendtes Facebook-sider.

- Bliver spammet i mit feed med mærkelige delinger til bands og andre kendtes sider, skriver en bruger blandt andet.



Problemet er også blevet beskrevet af teknologisiden The Verge, men årsagen er indtil videre stadig ukendt.

Ifølge Regitze Reeh, der er nordisk kommunikationschef ved Facebooks moderselskab Meta, arbejder selskabet på at løse problemet.

- Vi er opmærksomme på, at mange oplever uregelmæssigheder i deres Facebook-feed. Vi arbejder på at få det tilbage til normalen så hurtigt som muligt og beklager ulejligheden, skriver hun i et SMS-svar til TV 2.

Kalkunsandwich spredes på kendtes sider

Flere brugere har allerede opdaget, at "uregelmæssigheden" kan bruges til at dele opslag vidt og bredt.

Det er alt lige fra memes og videoer til artikler og forsøg på at få pengedonationer gennem QR-koder.

Blandt andet et billede af en sandwich med teksten "Hvis du ser dette, så del det på en anden kendis' Facebook-side. Hold kalkun-sandwichen i bevægelse", deles lige nu vidt og bredt.