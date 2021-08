Støttepartier kræver ændringer i folkeskolen

De kræver ikke en total omkalfatring af hele folkeskolen eller nye store reformer, men et længere træk for at rulle nogle af folkeskolereformens mest upopulære elementer tilbage, mener politisk analytiker Noa Redington.

- Folkeskolen vil igen i år blive en del af finanslovsforhandlingerne. Pilen peger på, at man kommer til at rulle endnu mere tilbage. Altså kortere skoledage og mindre kontrol over skolerne. Der er i det hele taget tryk på for at få mere frihed lokalt, siger han.

SF vil af med megaklasser og lange skoledage

SF præsenterer onsdag sit folkeskoleudspil ved et pressemøde forud for partiets sommergruppemøde, der begynder torsdag.