Største rentehop på korte flexlån nogensinde

Intet behov for at omlægge lån

Selvom nogle boligejere måske ser på rentestigningerne med frygt i øjnene, så opfordrer Sune Malthe-Thagaard dem til at slå koldt vand i blodet:

- Hvis man har valgt variabel rente, så har man skullet være klar over, hvad det er, man er gået ind i, og at den har den usikkerhed. Så umiddelbart vil jeg mene, man skal holde fast i sin oprindelige strategi.

Han peger på, at der selvfølgelig kan være en fidus i at omlægge lån til fast rente, men han mener ikke, at det giver meget mening.

- Hvis man vil være helt sikker på, at renten ikke kommer til at stige til nogle meget store højder, så kan man vælge at gå over til fast rente. Den er på fem procent i øjeblikket, og så ved man, at den ikke kan blive højere.

Topper nu

Men alt peger på, at rentestigningerne og inflationen vil blive tvunget under kontrol indenfor en nogenlunde overskuelig fremtid.

For Den Europæiske Centralbank i Frankfurt har netop iværksat tiltag, som de stigende renter for at bekæmpe inflationen, og vi ser toppen af stigningerne nu, vurderer chefanalytikeren.

- Vi forventer, at det er en mission, der lykkes for dem (centralbanken, red.), og at rentestigningerne vil stoppe, siger han.

Til sidst rådgiver han boligejere til at tage kontakt til deres bankrådgiver omgående og finde en løsning, hvis de virkelig frygter for at kunne betale deres regninger.