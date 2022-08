Stiger din husleje på grund af inflationen? Sådan tjekker du selv

I ovenstående tilfælde er lejemålet omfattet af Lejeloven. Men er lejemålet derimod omfattet af Boligreguleringsloven, gælder der nogle særlige regler.

Her kan udlejeren nemlig vælge, at det kun er de dele af huslejen, der går til udgifter til ejendommen, der reguleres efter nettoprisindekset.

Har man en husleje på 5000 kroner, kan det for eksempel være de 1000 kroner, der går til udgifter, som så vil blive reguleret. Her slipper man altså billigere som lejer.

2. Tjek reguleringsmåneden

Når udlejeren har skrevet i kontrakten, at huslejen reguleres efter nettoprisindekset, skal det også fremgå, hvilken måned udlejer tager udgangspunkt i, når stigningen skal beregnes.

Et eksempel på en formulering fra en lejekontrakt:

"Forhøjelsen sker på baggrund af stigningen fra april måned 2 år før reguleringsåret til april måned året før reguleringsåret."

Her har udlejer valgt at lade udviklingen i nettoprisindekset for april måned være styrende for, hvor stor huslejestigningen skal være.