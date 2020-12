Statsministeren opfordrer til en 'markant anderledes' nytårsaften

En nedlukning, der betyder, at storcentre skal lukke fra torsdag morgen. At liberale erhverv som frisører skal lukke fra mandag. Og at al detailhandel med undtagelse af apoteker, fødevareforretninger og supermarkeder skal lukke fra 1. juledag.

En "specifik udfordring"

De nye restriktioner gælder frem til 3. januar, og det er også de restriktioner, regeringen forventer vil gøre sig gældende over nytåret, lød det fra Mette Frederiksen.

Der kan selvfølgelig altid opstå en situationen, hvor der igen er behov for at ”at tage fat på den ene eller anden måde”, påpegede hun. Men regeringen forventer ikke at skulle lave yderligere tiltag, som situationen er nu.