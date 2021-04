Standpunkts-karakter kan erstatte prøvekarakter til folkeskolens sommerprøver

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Med den her løsning letter vi en del af presset for nogle af de yngste elever, der går til prøve for første gang, og vi sikrer samtidigt, at eleverne får den eksamenstræning, de har brug for, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Ændringen gælder ikke gymnasieelever.

Justering i gammel aftale

Den nye ændring i prøvereglerne er en justering i den såkaldte prøveaftale fra 5. februar 2021.

Der vil ikke blive justeret yderligere i aftalen i forhold til eksempelvis de gymnasiale prøver, lyder det i pressemeddelelsen.