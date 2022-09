Stærkt allergifremkaldende plante breder sig

Planten har hidtil primært været spottet i den sydlige del af Danmark, men nu er den rykket lidt længere nordpå, om end planten stadig er en sjælden gæst i haverne.

Pollen spredes i efteråret

Bynkeambrosien blomstrer sent, og dermed er det også her i det tidligere efterår, at dens pollen spredes. Det sker med vinden, og med den stride vestenvind vi oplever i øjeblikket, er der gode betingelser for at blive eksponeret for dens pollen.

Astma-Allergi Danmark har i år fanget flere pollen fra planten i deres pollenfælder, men fordi den ikke rigtigt har rodfæstet sig i den danske natur, har vi endnu ikke et officielt pollenniveau for bynkeambrosien. Men det er kun et spørgsmål om tid, siger kommunikationschef Andreas Westgaard:

- Vi kan se i data fra vores pollenkalender, at sæsonen for mange pollentyper både starter tidligere og slutter senere. Det udgør et stort problem for vores medlemmer, og det sidste, vi har brug for, er flere generende pollentyper som bynkeambrosien.

Kig under foderbrættet

Hvis du vil vide, om du har bynkeambrosie i din have, er det oplagt at kigge under eksempelvis foderbrættet til fuglene. Bynkeambrosiens små frø findes nemlig i importerede fuglefrøsblandinger, og derfor vokser planten ofte lige i området omkring foderbrættet.

Hvis du spotter bynkeambrosie, lyder opfordringen fra Astma-Allergi Danmark:

- Se at få den fjernet i en fart – gerne inden den blomstrer. Vi skal helst holde den stangen så længe som muligt, siger Andreas Westergaard.

Han tilføjer, at det er vigtigt at bruge havehandsker, når du fjerner den, og hvis man er allergiker, så få hjælp fra en nabo eller andre til at fjerne planten.