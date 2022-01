SSI: Vi bevæger os mod 'influenzalignende' tilstande

- Plejehjemsbeboere og ældre borgere skal tilbydes det ekstra stik. Det er en gruppe borgere, som er i størst risiko for at blive alvorligt syg. Det er rigtig vigtigt at sørge for, at den her gruppe er ekstra godt beskyttet, siger Tyra Grove Krause.

Det giver god mening

Tyra Grove Krause fortæller, at SSI ikke er i besiddelse af data, som understøtter varigheden af fjerde stiks beskyttelse mod alvorlig sygdom. Der er en sandsynlighed for, at immuniteten aftager, som man har set det med tredje stik, fortæller den faglige direktør.

- Risikoen for at blive smittet er med Omikron meget større, og så har vi kendskab til, at der er noget vigende immunitet efter vaccinationen. Derfor giver det god mening at give dem, der er allermest udsatte, det ekstra stik.