SSI: Risiko for indlæggelse er det halve med omikronvariant

SSI-direktørens prognose for den kommende tid lyder således:

- Omikron vil toppe i slutningen af januar, og i februar vil vi se faldende smittetryk og et aftagende pres på sundhedsvæsnet. Men vi skal anstrenge os i januar, for den bliver hård at komme igennem, siger hun.

Med anstrengelse henviser Tyra Grove Krause til, at vi fortsat skal følge de efterhånden meget velkendte smitteforebyggende tiltag som god hygiejne, at holde afstand, og at man bliver hjemme, hvis man er sløj.

Den store forventede smittespredning vil give et øget pres på sundhedsvæsenet.

- Det er helt klart det, der bliver udfordringen den kommende tid, siger hun.

WHO: 2022 kan blive enden

Vurderingen kommer tre dage efter, at WHO kom med en ligeledes positiv udmelding. Nemlig at 2022 kan blive året, hvor vi ryster pandemien af os globalt - såfremt vi kommer verdens ulighed på vaccineområdet til livs. Store dele af den ikke-vestlige verden mangler stadig at blive vaccineret.

- Hvis vi gør en ende på ulighed, gør vi en ende på pandemien og det globale mareridt, som vi alle har gennemlevet, lød det fra Tedros Adhanom Ghebreyesus i en tale 31. december 2021.

Den vurdering fandt flere danske eksperter dog på daværende tidspunkt lige lovlig optimistisk.