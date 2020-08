Spritbilist drikker snaps, når han bliver stoppet af politiet - nu er han dømt i Landsretten

Adspurgt af TV 2s reporter på stedet ville Henrik D. i dag ikke afvise, at han vil forsøge at bruge finten igen. Video: TV 2

Når 60-årige Henrik D. bliver stoppet af politiet i sin bil, rækker han hurtigt ud efter en flaske Brøndum-snaps, han har liggende i bilen, og tager en ordentlig slurk.

På den måde er han blevet frikendt for spirituskørsel i tre tilfælde ved byretten i Aarhus.

Fordi han drikker umiddelbart efter, politiet har stoppet ham - og inden betjentene kan nå at måle hans promille – fandt byretten det sidste år ikke bevist, at han også havde drukket, før han satte sig bag rattet.

Onsdag skulle Vestre Landsret så tage stilling til sagen, som både Henrik D. og anklagemyndigheden havde anket.

Henrik D. ville frifindes i samtlige 25 forhold vedrørende færdselsloven. Anklagemyndigheden ville omvendt have ham dømt for samtlige forhold.

På fersk gerning

Den 60-årige mand har den seneste tid skabt utryghed i en østjysk landsby, fordi han ifølge de lokale åbenlyst og dagligt kører spirituskørsel.

Det tog da heller ikke TV 2 mere end en time i området, før vi tidligere på året kunne filme Henrik D. komme kørende i en sølvgrå Honda Civic.

På trods af, at han for længst har fået frakendt sit kørekort, har de lokale kunnet berette om episoder, hvor han kørte hasarderet gennem et nybygget villakvarter - ad samme veje, som små børn løber og leger på.

- Enten er han beruset, når han kommer kørende eller også bliver han det i løbet af dagen, fortæller Jesper Gormsen, der bor i området.

Ramte cyklist og kørte væk

Også motionscyklisten Peter Høyer har stiftet bekendtskab med bilen og hvem han føler sig overbevist om var Henrik D.

Sidste sommer, da han var ude at træne på sin cykel, kørte den sølvgrå Honda Civic pludselig ud foran ham. Peter Høyer blev ramt og røg i asfalten.

- Jeg kunne slet ikke nå at bremse, og så endte jeg i grøften. Jeg blev forskrækket og tænkte, at det var løgn, at han bare kørte væk derfra, siger Peter Høyer.

Bilen forsvandt op ad en grusvej og drejede ind på en gård, som ifølge tinglysningen tilhører Henrik D. Oppe ved gården tog Peter Høyer et billede af den sølvgrå Honda Civic, som holdt parkeret. Samme bil som TV 2 har filmet Henrik D. køre i.

Han lugtede af alkohol og sagde, at han ikke kendte noget til den sølvgrå Honda Civic på gårdspladsen. Peter Høyer.

Ud af gården kom Henrik D. pludselig gående med en øl i hånden

- Han lugtede af alkohol og sagde, at han ikke kendte noget til den sølvgrå Honda Civic på gårdspladsen.

Peter Høyer meldte sagen til Østjyllands Politi, som over for TV 2 har bekræftet, at de har sigtet en nu 60-årig mand for ulykken, for at køre uden kørekort og for at stikke af fra stedet.

Henrik D. benægter, at han kørte bilen.

- Jeg kan fortælle dig, at jeg har kørt over to millioner kilometer, siden jeg fik kørekort i 1978, og så vidt har jeg aldrig været involveret i et færdselsuheld, har Henrik D. tidligere forklaret.

Sagen om færdselsulykken er endnu ikke berammet.

Snapsetrick virkede i ét tilfælde

Her til eftermiddag faldt afgørelsen så i Vestre Landsret, hvor dommerne skulle tage stilling til det omfattende anklageskrift med 25 forhold vedrørende færdselsloven.

Henrik D. blev kendt skyldig i samtlige forhold om spirituskørsel, på nær et enkelt tilfælde, hvor dommerne mente, at politiet ikke var hurtige nok til at forhindre ham i at drikke efter kørslen.

I det konkrete tilfælde havde en patruljevogn observeret Henrik D. stoppe ved en grusvej, hvorefter det tog betjentene flere minutter, før de var henne ved bilen, hvor de så ham sidde og drikke af en flaske snaps.

Landsretten fandt det ikke bevist, at Henrik D. også havde drukket, før han satte sig bag rattet og frikendte ham for det ene forhold.

Henrik D. blev dømt til behandling, fik 10 års frakendelse af kørekortet og konfiskeret tre køretøjer.

Adspurgt af TV 2s reporter på stedet ville Henrik D. i dag ikke afvise, at han vil forsøge at bruge finten igen.

Han vil også forsøge at få anket sagen til Højesteret.