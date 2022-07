Sommervejret sættes på pause

Gråvejr onsdag

Ifølge prognoserne bliver onsdag ugens vådeste dag. Her skal et lavtryk passere landet med mange skyer og et udbredt regnvejr til hele landet.

Derudover fortsætter det med at blæse med en jævn til frisk vind fra sydvestlig retning og med relativt lave dagstemperaturer, der kommer op mellem 15 og 19 grader.