Sommervejr på vej mod Danmark - her kan det blive 30 grader

Vejrvært Sebastian Pelt ser selv overrasket ud over udsigten til varmebølge. Foto: TV 2 / Jonas Damsbo

Juli endte som den koldeste af sin slags i 22 år og bød kun på to meteorologiske sommerdage. Derimod startede august med op til 26,8 grader lørdag, og der er nu udsigt til særdeles varmt og solrigt sommervejr i løbet af næste uge.

Læs også Saras butik blev skændet af graffiti: Pludselig trådte en ukendt mand til med hjælp

Et højtryk opbygges nær Danmark, og fra torsdag er det medvirkende til at dirigere varm og tør luft op over Danmark fra øst og sydøst.

Fra torsdag strømmer varm luft frem til Danmark, og i løbet af næste weekend kan temperaturen nå 30 grader. Foto: TV 2 Vejret

Inden da skal vi dog gennem et par dage med temperaturer omkring 20 grader, men hvor det dog primært vil holde tørt på trods af muligheden for enkelte byger rundt omkring i landet.

Onsdag skal et regnvejr passere den vestlige del af landet, mens man østpå kan få en forsmag på sommervarmen med op til 24 grader.

Højeste temperaturer torsdag eftermiddag. Foto: TV 2 Vejret

Sol og varme fra torsdag

Fra torsdag skifter vejret imidlertid karakter, og regulær sommervarme strømmer op over os fra sydøst. Det giver temperaturer mellem 23 og 28 grader, hvor det bliver køligst ved sydøstvendte kyster.

Samtidigt kommer der masser af sol, og generelt vil vindforholdene være ganske rolige.

Foto: TV 2 Vejret

Fredag og lørdag fortsætter det varme og flotte sommervejr med temperaturer, der vil ligge mellem 27 og 29 grader som det højeste om dagen. Søndag ser endnu varmere ud, med temperaturer der kan runde 30 grader og dermed give os årets første tropedag. Hvis temperaturen en af dagene når over 29,2 grader, vil vi desuden få årets hidtil varmeste dag.

Læs også Østjysk Rapunzel bliver altid stoppet på gaden: - Jeg er så stolt af det

Kan give landsdækkende varmebølge og lokale hedebølger

Det varme vejr vil i ugens løb give anledning til, at vi mange steder får lokale varmebølger. Hvis det sker i mere end halvdelen af landet, er varmebølgen landsdækkende.

Højeste temperaturer lørdag eftermiddag. Foto: TV 2 Vejret

Oplever man, at gennemsnittet af de seneste tre dages højeste temperaturer er over 28 grader, taler man om en lokal hedebølge. Dette er også muligt i løbet af weekenden visse steder.

Derudover kan temperaturen - ved kystnære områder - holde sig på over 20 grader hele natten, og dermed er der mulighed for, at vi får lokale tropenætter.

Højeste temperaturer søndag eftermiddag. Foto: TV 2 Vejret

Selvom udsigten for starten af uge 33 naturligvis er usikker, så tyder meget på, at det meget varme og solrige sommervejr fortsætter med temperaturer omkring 30 grader.