Sommervarme uden ende – så varmt bliver det de næste dage

Sommertøjet hænger stadig forrest i garderoben, og de næste dage er det igen tid til shorts og korte ærmer – vi kan lokalt komme op på 24 grader.

Det er usædvanligt varmt for årstiden. Lørdag var det efterårsjævndøgn, som er skiftedagen fra sommerhalvår til vinterhalvår. Det virker bare ikke som om, at vejret er klar over, at vinterhalvåret er begyndt.

Vi har tirsdag målt over 20 grader, og løvfaldssommeren er begyndt. Løvfaldssommer er defineret ved tre dage i træk efter jævndøgn med over 20 grader.

Onsdag med op til 23 grader

Onsdag ventes nogen eller meget sol, især i øst. Termometrene vil i Jylland placere sig mellem 18 og 21 grader, og det bliver varmere i øst.