Sommertiden begynder i nat

Endnu et af sommerhalvårets ufravigelige tegn indtræffer natten til søndag - sommertiden begynder.

Det betyder, at vi natten til søndag skal sætte urerne én time frem, så det bliver længere lyst om aftenen og en overgang lidt senere lyst om morgenen.

Det er i tråd med huskereglen om havemøblerne, der skal sættes frem om foråret - ligesom uret.

Helt præcist sker overgangen til sommertid natten til søndag klokken 01.59, hvor minuttet efter er 03.00 og ikke 02.00, som det plejer.

Med andre ord vil søndagsdøgnet vare 23 timer, når vi springer en time over. Denne time får vi dog igen forærende i slutningen af oktober, når vi igen går tilbage til normaltid.

Det betyder, at vi søndag aften vil opleve, at solen går ned mellem 19.30 og 20.00, mens solen til gengæld for en overgang vil stå senere op om morgenen.