Sommerlig varme i vente – kan blive årets sidste

At sommeren på mange måder først for alvor satte ind i efteråret, har de fleste nok bemærket.

Men nu kan det lakke mod enden.

Weekenden bliver både varm og solrig, men så kan det også være de sidste sommerlige dage i denne omgang.



Fredag skal en lille varmfront passere, og den vil kunne give lidt regn først på dagen i den nordlige del af Jylland.

Den nordjyske regn er prisen for, at varmen kommer tilbage til Danmark, for den kommer på frontens bagside.