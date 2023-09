Sommerlig søndag i vente – hvis tågen letter

Især centralt i landet er der meget tåget, og sigtbarheden er lokalt på under 100 meter.

Søndag morgen ligger et tykt lag tåge over store dele af landet.

Både tågen og de lave skyer som primært ligger over den vestlige og centrale del af landet, driver mod øst, men går også lidt i opløsning.

Især centralt i landet er der meget tåget, og sigtbarheden er lokalt på under 100 meter.

Mod syd og øst skinner solen nemlig mange steder, mens der er knap så meget plads til solen i resten af landet.

Flere steder kan man opleve, at tågebankerne er stædige, og ikke overgiver sig til solens stråler.

Det er især ved kysterne, at tågen kan vare ved.

Ud på formiddagen driver tågen længere mod øst, og flere steder kan man opleve, at solskinsvejret bliver sat på pause af tåge eller lave skyer.

Temperaturerne afhænger i høj grad af, om der er tåge eller ej. Er man fanget i en tågebanke, holder temperaturerne sig under 20 grader, mens det bliver markant varmere uden for tågen.

Især mod syd og øst, og i de landsdele som kan undgå tågen og skyerne længst, bliver temperaturerne sommerlige, og kan igen komme over 25 grader i eftermiddag, hvilket der skal til for, at det er en meteorologisk sommerdag.