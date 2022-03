Solskin og forår er tilbage fredag - her bliver det varmest

I løbet af formiddagen vil temperaturen i Jylland og på Fyn nå op på 8-10 grader, mens det vil være lidt køligere i det østlige Danmark, hvor skyerne kan drille endnu.

Solrig eftermiddag med forårsfornemmelse

Efter frokost vil det efterhånden blive solrigt de fleste steder. Kun på Bornholm forventer vi, at der er risiko for, at skyerne kan blive hængende hen over eftermiddagen.

Det bliver en smuk forårsdag, da solen vil skinne fra en stort set skyfri himmel.