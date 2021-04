Solrig, men kølig weekend - se hvor det bliver varmest

Temperaturen kommer højest op på 12-13 grader, hvor det bliver varmest. Flere steder tæt ved nordvendte kyster vil man ikke komme over 10 grader.

Vinden vil flere steder stadig kunne mærkes, især ved vestkysten og i Nordsjælland, København og på Bornholm.

Luften er så kold, at blæser det bare lidt, skal man finde en lækrog for overhovedet at opleve det som forårsvejr.

Der vil dannes lidt eftermiddagsskyer på himlen både lørdag og søndag, men skyerne bliver ikke så dominerende, og der, hvor det er køligst, vil det næsten være skyfrit.