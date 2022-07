Solrig lørdag i vente - og her bliver det varmest

Uanset om du skal opleve de sidste koncerter på Roskilde Festival, er til DGI's landsstævne i Svendborg eller skal ud at heppe på Tour-rytterne på deres etape fra Roskilde til Nyborg, så kan det gøres i hæderligt dansk sommervejr.

Et højtryk over den centrale del af Europa sørger nemlig for, at solen over Danmark får masser af plads på himlen mange steder.

Dermed kan langt de fleste se frem til en ganske solrig lørdag. Enkelte steder er der dog en lille risiko for at blive ramt af en regnbyge.