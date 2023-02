Solen får svært ved at få et publikum i dag

En grå suppedas af skyer hænger over hele landet søndag morgen.

De mange skyer har været med til at holde på varmen, og derfor er der mange, der vil stå op til en mild morgenstund med fem til syv grader på termometret. På Bornholm dog ned til tre grader.

Generelt er det gældende for de østlige egne af landet, at der fra søndagens begyndelse er risiko for dis eller tåge med en sigtbarhed ned til omkring 200 meter, hvilket kan genere blandt andet morgentrafikken.



I løbet af dagen forventes de lokale tågebanker at lette, men solen får fortsat svært ved at finde plads på himlen.

Enkelte solstrejf er mulige

Solen får ganske vist svært ved rigtig at komme igennem, men alligevel er der nok mange, som vil opleve en lys dag.

Mange af søndagens skyer er nemlig højtliggende, hvilket gør, at det ikke vil føles så mørkt igen, som det ellers kan gøre på en overskyet dag.

Samtidig er der i dagens løb mulighed for enkelte solstrejf rundt omkring. Bedst chance for lidt kig til solen er der over de centrale og sydlige landsdele.